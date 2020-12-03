سوريا تسجل 88 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، الخميس، تسجيل ٨٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٨١٤٧ حالة مؤكدة.وأشارت الصحة السورية إلى أنها سجلت وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٣٢ حتى اليوم في عموم البلاد وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل شفاء ٥٩ حالة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٣٧٤٨ حالة من إجمالي المصابين.وكانت سوريا سجلت أمس وفاة ٤ حالات كورونا و٨٦ إصابة جديدة بالوباء في ارتفاع متزايد لأعداد الإصابات والوفيات بالوباء.