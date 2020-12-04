أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الجمعة 4-12-2020

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم الجمعة 4-12-2020، حيث تقدم «الدستور» تقرير يومي عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الجمعة 4-12-2020وتنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة الموافق 4-12-2020، في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر عند الشراء 15.6 جنيه مصري وعند البيع 15.7 جنيه مصري.وقال بنك مصر، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.8791 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.1148 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.8338 جنيه مصري، وعند البيع 21.1934 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0731 جنيه مصري أما عند البيع 4.1859 جنيه مصري.وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8263 جنيه مصري، وعند البيع 51.587 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسري 17.4224 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6563 جنيه مصري.أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي اليوم الجمعة 4-12-2020سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الجمعة، عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.9033 جنيه مصري للشراء و19.0825 جنيه مصري للبيع.ووصل سعر الجنيه الأسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 20.8605 جنيه مصري عند الشراء، و21.1465 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.4447 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6233 جنيه مصري.وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0815 جنيه مصري، وعند البيع 4.1914 جنية مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4221 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.6663 جنيه مصري.