الصين تشجب قرار الولايات المتحدة حظر استيراد القطن من شينجيانج

شجبت الصين، اليوم الخميس، قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حظر استيراد القطن والأقمشة القطنية من منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، لإنتاجه في ظروف "العمل القسري".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، ردا على قرار السلطات الأمريكية المختصة بحظر استيراد القطن والأقمشة القطنية من فيلق شينجيانج للإنتاج والبناء- إن "الولايات المتحدة تستخدم الضغوط والعقوبات لتقييد وقمع الشركات في شينجيانج، وتعطيل الاستقرار والتنمية والازدهار فيها".وأضافت "يينغ" أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، داعية بعض السياسيين الأمريكيين إلى احترام الحقائق الأساسية، ووقف التدخل في الشئون الصينية من خلال القضايا المتعلقة بشينجيانج.