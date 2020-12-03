سلسال الوباء.. «الدستور» تحقق في تجارة أمصال الانفلونزا خارج المنافذ الرسمية

◄ المصل واللقاح: السعر الرسمي 170 جنيه بالمركز وفروعه

◄ مركز طبي للأطفال يبيع جرعة المصل الرباعي بـ 200 جنيه وبأسبقية الحجز

◄ سمسار يوفر المصل الثلاثي والرباعي بسعر 170 جنيه بالإضافة إلى العمولة

◄ مغامرة لشراء مصل الإنفلونزا.. معلومات غير صحيحة من سماسرة

◄ سمسار: الجرعة بـ 200 جنيه ولا يحتاج اختبار حساسية

◄ هاجر: "أصبت بحساسية وحكة شديدة بعد تناول المصل بأسبوع"

◄ دينا: أُصبت بحساسية مفرطة وسخونة

◄ إيناس: أخذت المصل بـ 200 جنيه وظهرت أعراض الانفلونزا لمدة يومين

◄ أستاذ مناعة: "المصل ليس له مضاعفات وتناوله يكون من المنافذ الرسمية فقط".

◄ «الحق في الدواء» يطالب الجهات الرقابية بضبط بائعي المصل خارج المنافذ الرسمية

منذ أيام أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" توفير اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية والذي يختلف عن الأمصال التي يتم توفيرها كل عام، إذ أنه مصل رباعي أي يشمل ٤ سلالات من فيروس الإنفلونزا، ويختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي وكان يشمل ٣ سلالات من الفيروس فقط.فيما أكدت شركة "فاكسيرا" للتطعيمات واللقاحات أن المصل متوفر في مقر الشركة بالعجوزة وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى، ويصل سعر الجرعة 170 جنيهًا غير شامل خدمة التطعيم ذاته.وبالرغم من تحديد المصل واللقاح الأماكن الرسمية التي تُباع فيها أمصال الإنفلونزا الموسمية، التي تعد مختلفة هذا العام لاحتوائها على 4 سلالات من الفيروس وليس 3 فقط كالأعوام السابقة بسبب ما فرضه فيروس كورونا من تداعيات، إلا أن هناك تجارة خفية وبيزنس يتربح منه البعض من تلك الأمصال، مستغلين رغبة الكثيرين في تحصين أنفسهم هذا العام ضد فيروس الإنفلونزا.يكشف التحقيق التالي عن بيزنس أمصال الإنفلونزا الموسمية هذا العام، والذي يتم عبر مستغلين غير متخصصين يقومون ببيع مصل الإنفلونزا بطرق غير رسمية وبعيدة عن المنافذ الشرعية التي حددتها فاكسيرا، وإيهام المرضى بفاعلية ذلك المصل المجهول، لكن الأمر أدى إلى إصابة مستخدمي تلك الأمصال من منافذ مخالفة بمضاعفات مرضية، وذلك في غياب رقابة الجهات المعنية.يعتبر مركز التطعيمات واللقاحات المصل واللقاح "فاكسيرا" إحدى الجهات المسؤولة والموثوق بها في توفير الأمصال واللقاحات، إذ يوفر مصل الإنفلونزا الموسمي الذي يشمل 4 سلالات من الفيروس، كذا يتوفر المصل في منافذ أخرى موثوق بها وهي مراكز تابعة للمصل واللقاح نفسه وتنتشر في معظم النوادي مثل نادي الزهور ونادي الطيران ونادي بتروسبورت.يبلغ السعر الرسمي للجرعة الواحدة من مصل الإنفلونزا الموسمي ذات الأربع سلالات 170 جنيهًا ويضيف المصل واللقاح 10 جنيهات خدمة الحقن والتطعيم ليكون السعر النهائي للمصل الرباعي داخل مركز المصل واللقاح والمراكز التابعة له هو 180 جنيه فقط لا غير.أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأطفال، ومقره السويس أعلن عن إمكانية توفير مصل الانفلونزا الموسمي الرباعي الجديد لديه وكذا حقنه للحالة، وتواصلت "الدستور" مع ذلك المركز الطبي لمعرفة كافة التفاصيل بشأن مصل الانفلونزا الرباعي بحجة حقنه لطفل لم يتجاوز ثلاثة أعوام من عمره.أكد المركز أن جميع الكمية من المصل قد نفذت في مدة قصيرة بسبب الضغط والطلب على أمصال الإنفلونزا من قبل المواطنين خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، فيما أكد "المركز" خلال محادثاته المسجلة مع "الدستور" أنه سيوفر المصل في أقرب وقت ممكن خلال يومين، موضحًا أن الحصول على المصل بأسبقية الحجز والطلب لأن هناك طلب كبير عليه من قبل المواطنين.أكد المركز في حديثه معنا أن المصل الرباعي يقي من الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، لذا وصل سعر المصل الرباعي السلالة في هذا المركز إلى 200 جنيه في الجرعة الواحدة بالمخالفة للسعر الرسمي للمصل الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وهو 170 جنيه فقط.طلبت "محررة الدستور" التي ادعت شرائها جرعات من مصل الانفلونزا الرباعي من المركز لها ولابنها من أجل الوقاية من أية فيروسات أو أمراض لاسيما فيروس "كوفيد 19" المستجد من المركز، وبالفعل كان رد المركز هو الحجز عن طريق إرسال البيانات الشخصية والكمية المطلوبة، على أن يتصل المركز حال توفر الكمية بالحالة لحقنها.أكد السمسار أنه يستطيع أن يوفر لنا أي كمية نحتاجها من مصل الانفلونزا الرباعي الذي يُباع في منافذ وزارة الصحة والمصل واللقاح وذلك بسعر 170 جنيه للجرعة، ولكن سرعان ما أشار إلى أنه سيتم إضافة تكاليف أخرى وهي "العمولة" على هذا السعر، وسيُبلغنا بالسعر عند تجهيز الكمية المطلوبة من الأمصال والاتفاق على مكان الاستلام.وأثناء عقد الاتفاق على شراء كمية من الأمصال رباعية السلالة، طلبنا من السمسار كمية أخرى من مصل الانفلونزا ولكن من السلالة الثلاثية والتي تعتبر غير متوفرة في أي من منافذ الصحة أو الصيدليات، ولكن كان رد السمسار أنه بإمكانه أيضًا توفير جرعات من مصل الانفلونزا الثلاثي وحتى وإن لم تكن موجودة في الأسواق.وقبل إنهاء المحادثة التليفونية مع "السمسار" والتي تم تسجيلها، طلب إرسال رسالة له عبر تطبيق "الواتس آب" بها كافة التفاصيل عن الأمصال المطلوبة ومكان التسليم، على أن يرد هو في خلال أيام بتكلفة وسعر الأمصال وسيُضاف عليها العمولة التي سيحددها "السمسار".تلك التجارة امتدت لتشمل محافظات الصعيد أيضًا والتي ربما تكون المنافذ الرسمية بها لبيعه تعاني من نقص أو ازدحام ما يدفع المواطنين إلى البحث عنه في منافذ أخرى فيقعون في أيدي المستغلين.روجينا.ص، إحدى سماسرة الأدوية التي تواصلنا معها من أجل الحصول على مصل الإنفلونزا رباعي السلالة لهذا العام، والتي أكدت إنها من قرية طما بمحافظة قنا وقامت ببيعه للكثير من المواطنين سواء المصل ثلاثي السلالة أو رباعي السلالةأدعت "محررة الدستور" أنها تريد شراء ذلك المصل من أجل والدتها التي تبلغ من العمر 67 عامًا، وقد أصيبت فيما سبق بفيروس كورونا، لتؤكد لها السمسارة إن ذلك المصل فعال ويقي من الإنفلونزا الموسمية ويحمي من فرص الإصابة بفيروس كورونا بسعر 170 جنيهًا إلى جانب مصاريف الشحن للمحافظات.ما يثبت أن هؤلاء ليسوا متخصصين هي القائمة التي حددتها وزارة الصحة بشأن منع 4 فئات من تناول ذلك المصل، وهم لأطفال صغار السن، ومصابي ارتفاع درجة الحرارة، ومن لديه حساسية من اللقاحات، وكذلك من يعاني من حساسية تجاه البروتين والبيض.بيد أن محررة "الدستور" أكدت للسمسارة أن والدتها تعاني من حساسية تجاه البروتينات، ورغم ذلك أباحت السمسارة لها تناول المصل، وقالت: "مفيش أي ضرر وممكن تأخذه عادي، طالما كبيرة في السن"، في جهل تام بتحذير وزارة الصحة.اتفاقية أخرى عقدناها عبر الهاتف، مع سمسار آخر يبيع أمصال الإنفلونزا الموسمية بسعر 200 جنيهًا بما يخالف السعر الرسمي الذي يصل في أقصاه إلى 180 جنيهًا، مؤكدًا أن المصل عليه إقبال شديد من المواطنين خوفًا من العدوى.وأوضح أن التوصيل يكون عقب يومين في أقرب مكان، وحين أخبرته محررة "الدستور" بأن والدتها تعاني من حساسية تجاه البروتين أيضًا لم يعترض أو يحذرها من أن تناول المصل قد يسبب مضاعفات لها ما يدل على أنه ليس متخصص.هاجر محمد، 24 عامًا، إحدى المتضررات من مصل الإنفلونزا الموسمية والتي جلبته من صفحة على موقع "فيس بوك" أعلنت توافره لديها بمبلغ 200 جنيهًا، بعدما ذهبت في اليوم التالي من إعلان الصحة طرح المصل في فاكسيرا إلا إنها وجدت زحام شديد عليه.تقول: "بسبب الزحام الشديد، بحثت عن أماكن بيعه لاسيما أنه ناقص في الصيدليات أيضًا، حتى وجدته على أحد الصفحات والتي تقوم بتوصيله منزليًا بسعر أغلى من السعر الرسمي ولكن 30 جنيهًا فقط، وبالفعل قمت بشرائه".تضيف: "على مدار خمسة أيام كنت أشعر بسخونة في جسدي بعد تناول المصل، وفي اليوم السابع من نفس الأسبوع أصبت بحساسية وحكة شديدة في الجلد رغم أنني لا أعاني من حساسية سواء من البروتين أو غيره، واضطررت للذهاب إلى الطبيب ولا أعرف صحة ذلك المصل إلى الآن".دينا البكري، محامية، تقول إنها لم تعتد على أخذ جرعات الأمصال واللقاحات مطلقًا ولكن بعد تفشي وباء كورونا في العالم، بدأت تفكر في أخذ المصل حتى تحمي نفسها وأسرتها من الإصابة بالانفلونزا أو الكورونا.تضيف "البكري": طبيعة عملي كمحامية جعلني أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا أو الكورونا؛ لأني بكون مجبرة على التعامل والاحتكاك بالناس يوميًا والتعرض إلى الزحام في الشوارع والمواصلات وأيضًا المحاكم، وممكن أسرتي تتصاب بأي فيروس بسببي لذا أقدمت على أخذ مصل الانفلونزا".ذكرت "البكري" أنها بدأت تبحث عن أكثر الأماكن الآمنة لأخذ المصل؛ لأن كان متوفر في الصيدليات بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى إعلانات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكانت وزارة الصحة حذرت من الأماكن الغير آمنة لأخذ مصل الانفلونزا".استقرت "البكري" على أخذ المصل في إحدى العيادات الطبية، وبمجرد حقنه شعرت بتهيج في كامل جسدها واحمرار وحساسية شديدة فضلًا عن ظهور أعراض الانفلونزا على الرغم من عدم وجودها قبل حقن المصل، معلقة: "ندمت إني خدت المصل في العيادة لأن ظهرت حساسية واحمرار في منطقة الحقن وكل الجسم بالإضافة إلى السخونة الشديدة التي استمرت أيام".إيناس القزاز، من محافظة المنوفية، تقول إنها بمجرد سماعها عن توفير وزارة الصحة والسكان لأمصال انفلونزا من نوع جديد قد تحمي من الفيروسات والأمراض؛ لأنها من سلالة جديدة وهي السلالة الرابعة، استشارت الأطباء لمعرفة كل شئ عن المصل الجديد لأخذه.وتضيف:" مجربتش اني اخذ مصل للانفلونزا قبل فصل الشتاء زي ما ناس كتير بتعمل، يعني كنت متعودة لو تعبت باخد أدوية البرد المتعارف عليها وخلاص، ولكن بعد تحذيرات ونصائح الأطباء اتشجعت إني أدور على المصل الجديد واخده للوقاية من الانفلونزا وفيروس كورونا".أشارت "القزاز" إلى أنها تم حقنها بالمصل الرباعي الجديد، ولكن بعد حقنه شعرت ببعض الأعراض مثل السخونة والسعال واستمرت تلك الأعراض لمدة يومين، حتى أنها طلبت إجازة من عملها إلى أن تستقر حالتها.أكدت "القزاز" أن أسعار المصل مختلفة من مكان إلى آخر، ففي المركز الطبي الذي أخذت فيه المصل تجاوزت تكاليف المصل وحقنه 200 جنيه، على الرغم من توفره في المصل واللقاح وفروعه بـ 170 جنيه فقط.تواصلت "الدستور" مع أحد سماسرة أمصال الانفلونزا والذي يُدعى محمد علي، لسؤاله عن إمكانية توفير مصل الانفلونزا من السلالة الرباعية الجديدة بكميات كبيرة، وقد أكد "السمسار" إمكانية توفير أي كمية من مصل الانفلونزا الجديد من السلالة الرباعية والتي سبق وأعلنت عنه وزارة الصحة وتوفيره في المصل واللقاح والمنافذ التابعة له.يؤكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ المناعة بجامعة الزقازيق، على أن مصل الإنفلونزا الموسمية لا علاقة له بفيروس كورونا، هو فقط يحمي متناوليه من الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مبينًا أن مدى الاستجابة له يختلف من شخص لآخر ولا تظهر إلا بعد أسبوعين من تناوله.ويوضح أن المصل له أهمية شديدة هذا العام ولا بد من توفيره بكثرة للمواطنين، بسبب احتوائه على أربع سلالات من فيروس الإنفلونزا وليس ثلاثة فقط كالسابق، وبالتالي هو أكثر فاعلية من أي عام لاسيما أن العام الحالي شهد انتشار وباء كورونا وهو يتشابه في أعراضه بشدة مع فيروس الإنفلونزا.وأشار إلى إنه يحد من الإصابة بفيروس الإنفلونزا لكن ليس بنسبة 100%، ولكنه يمنع مضاعفات ذلك الفيروس مثل الالتهاب الرئوي الحاد ولا يسبب أي مضاعفات للحالة، مشددًا على ضرورة تناوله من المنافذ الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة فقط حتى يكون من جهة مضمونة وليست مجهولة.وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك بيزنس بالفعل هذا العام في أمصال الإنفلونزا الموسمية بسبب أسعارها المرتفعة، وعدم توافرها في كل المنافذ إلى جانب الازدحام الشديد والإقبال عليها.ويوضح في حديثه مع "الدستور" أن هيئة الدواء في 5 أكتوبر الماضي قامت بضبط مكتب إداري في مدينة التجمع، يبيع مصل الإنفلونزا الموسمية بسعر ٢٥٠ جنيهًا، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كميات هائلة من الأمصال الوهمية بعد وقوع التاجر في الكمين المعد له.وتابع: "مع دخول الشتاء تظهر أمراض عديدة أخطرها نزلات البرد والإنفلونزا وبالتالي هنا بيكون في فرص أكثر للإصابة بفيروس كورونا، لكن الحصول على المصل يقلل فرص الإصابة"، مطالبًا الجهات الرقابية والتفتيش الصيدلي منع بيعه خارج المنافذ الرسمية بأسعار من 500 إلى 800 جنيهًا.