الإحصاء: دعم الغذاء والكهرباء والبوتاجاز ساهم فى خفض الفقر 10%

كشفت الدكتورة هبة الليثى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن دعم الغذاء والبوتاجاز والكهرباء ساهم فى خفض نسب الفقر بمقدار 10% لعام 2019- 2020، حيث يبلغ متوسط ما تحصل عليه الأسرة من بنود الدعم الثلاثة 4889 جنيهًا سنويًا.ولفتت مستشار رئيس الجهاز، خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020، إلى أن دعم البوتاجاز ساهم أيضًا فى خفض نسب الفقر بمقدار 4.3 نقطة مئوية، وكان الأثر الأكبر فى المناطق الريفية، حيث إن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسر من دعم البوتاجاز يقدر بـ1527 جنيهًا سنويًا.وأضافت أن دعم الغذاء ساهم فى خفض نسب الفقر بين الأسر المصرية بمقدار 3 نقاط مئوية، وكان الأثر الأكبر فى الريف عن الحضر، حيث إن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسرة من الدعم الغذائى يقدر بـ1419 جنيهًا سنويًا.