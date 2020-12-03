ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ335660

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 335 ألفا و660 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 5045، وقد استقر عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس عند 257 ألفا و600.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.