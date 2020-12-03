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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار «بوريفي» يتوجه إلى الهند

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يتجه الإعصار بوريفي، الذي ضرب سريلانكا ليل الأربعاء، مسفرًا عن أضرار قليلة، نحو جنوب الهند الخميس، كما أكدت السلطات.

ووصل الإعصار بوريفي، ثاني إعصار يعصف هذا الأسبوع بمنطقة خليج البنغال، إلى شمال شرق سريلانكا قبيل منتصف الليل (18،30 بتوقيت جرينتش).

وترافق مع أمطار ورياح وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة، ولم يسفر عن ضحايا، فيما كانت الأضرار التي تسبب بها أقل من المتوقع.

وأكد مانغالاث لياناراششي، وهو صحافي من تيرنكومالي الواقعة على بعد 260 كلم من كولومبو، في اتصال هاتفي: "تساقطت الأمطار وهبّت رياح شديدة، لكن لم يؤدِ الإعصار إلى أضرار كبيرة في منطقتنا".

وأضاف أن السكان الذين يقطنون على طول خط الساحل وتوجهوا إلى ملاجئ تحسبًا للإعصار بدأوا بالعودة إلى بيوتهم.

وأصدر مركز إدارة الكوارث إنذارًا، وطلب من الصيادين عدم الخروج إلى البحر.

ولم يعلن المركز عن وقوع أي ضحايا، مشيرًا إلى أضرار ضئيلة، إذ فقد الإعصار من قوته مع تقدمه نحو مناطق قليلة السكان.

ويفترض أن يصل الإعصار بوريفي إلى ولاية تاميل نادو الهندية، ليل الخميس الجمعة، قبل أن يتجه غربًا إلى كيرالا.

وأعلنت الإدارة الوطنية للتصدي للكوارث في الهند، الأربعاء، عن حشد 20 فريق إنقاذ في الولايتين الواقعتين في جنوب البلاد.

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