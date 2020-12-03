غرفة طوارئ بالمرور لمواجهة الشبورة على الطرق السريعة

اتخذت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، إجراءات لمواجهة الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على بعض الطرق في ساعات متأخرة من الليل وحتى صباح اليوم التالي.شكلت المرور غرفة عمليات طارئة لإغاثة المواطنين على الطرق السريعة ومراقبة سرعة سائقي السيارات والتدخل السريع في حالة وقوع حوادث.وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور،بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.وحرصت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الجاد والفعال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.