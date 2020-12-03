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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الخميس 3-12-2020، أسعار الذهب فى مصر مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للتعاملات الصباحية في الأسواق المصرية.

ووفقًا للسوق المحلي، يقدم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1725 دولارًا.

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 684 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 798 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 912 جنيهًا.

محليًا، سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من "يناير - سبتمبر" من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

عالميًا، يترقب سوق الذهب نتائج الأحداث الخاصة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.

وعلى صعيد آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الماضي حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

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