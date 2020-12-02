إدارة ترامب تسحب نصف دبلوماسييها من العراق

أكد مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف دبلوماسييها من بغداد قبل ذكرى اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة جوية أمريكية بالعراق.وقال مسؤول أمريكي ومسؤول في وزارة الخارجية، لمجلة بوليتكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عملية استدعاء الدبلوماسيين ستكون مؤقتًة، لكن بالنظر إلى المسار الحاد للعلاقات الأمريكية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، فليس من الواضح متى سيتم استئناف عودة البعثة الدبلوماسية بالكامل مع العراق.وأشارت المجلة إلى أن خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين، يعد أيضًا علامة على العديد من الاختبارات التي تنتظر الرئيس المنتخب جو بايدن في الشرق الأوسط، وهي منطقة يقلل فريق السياسة الخارجية التابع لها من أهمية ما يراه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحًا الذي يمثله صعود الصين.وقال المسؤول الأمريكي، إن ما يصل إلى نصف الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون، واصفًا ذلك بـ"العشرات" من الأشخاص ورفض المسؤول في وزارة الخارجية تقديم تفاصيل بخلاف التأكيد على أن تخفيض عدد الموظفين جار بالفعل.يذكر أن مقتل محسن فخري زاده الشهر الماضي، وهو عالم إيراني كبير قاد عناصر البرنامج النووي للبلاد، أدى إلى توترات شديدة بالفعل بين واشنطن وطهران ويشتبه في أن إسرائيل، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، كانت وراء مقتل فخري زاده كما يصادف الشهر المقبل أيضًا الذكرى السنوية الأولى للضربة الجوية الأمريكية التي قتلت أحد أقوى القادة العسكريين الإيرانيين، قاسم سليماني، أثناء زيارته للعراق.