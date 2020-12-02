رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب تسحب نصف دبلوماسييها من العراق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:27 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
أكد مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف دبلوماسييها من بغداد قبل ذكرى اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول في وزارة الخارجية، لمجلة بوليتكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عملية استدعاء الدبلوماسيين ستكون مؤقتًة، لكن بالنظر إلى المسار الحاد للعلاقات الأمريكية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، فليس من الواضح متى سيتم استئناف عودة البعثة الدبلوماسية بالكامل مع العراق.

وأشارت المجلة إلى أن خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين، يعد أيضًا علامة على العديد من الاختبارات التي تنتظر الرئيس المنتخب جو بايدن في الشرق الأوسط، وهي منطقة يقلل فريق السياسة الخارجية التابع لها من أهمية ما يراه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحًا الذي يمثله صعود الصين.

وقال المسؤول الأمريكي، إن ما يصل إلى نصف الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون، واصفًا ذلك بـ"العشرات" من الأشخاص ورفض المسؤول في وزارة الخارجية تقديم تفاصيل بخلاف التأكيد على أن تخفيض عدد الموظفين جار بالفعل.

يذكر أن مقتل محسن فخري زاده الشهر الماضي، وهو عالم إيراني كبير قاد عناصر البرنامج النووي للبلاد، أدى إلى توترات شديدة بالفعل بين واشنطن وطهران ويشتبه في أن إسرائيل، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، كانت وراء مقتل فخري زاده كما يصادف الشهر المقبل أيضًا الذكرى السنوية الأولى للضربة الجوية الأمريكية التي قتلت أحد أقوى القادة العسكريين الإيرانيين، قاسم سليماني، أثناء زيارته للعراق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

image description

استمرار الأنشطة التفاعلية لقسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

الأكثر قراءة

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

روائع الطبيعة في خطر بسبب التغيّر المناخي

الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

أيام زمان

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

«بص شوف.. حمادة عمل لك ايه».. حكاية هتاف الجماهير لـ حمادة إمام

مجلة اقترحت قراءة الكريم بصوت أم كلثوم.. وهذا موقف عبدالباسط عبدالصمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية «الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» بمركز الحرية

انطلاق أولى فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

«راشيل».. رواية جديدة لعدنان جمعة عن دار النخبة

من الأرشيف.. هذا سبب كتابة جمال حمدان لـ«شخصية مصر»