أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الخميس 3-12-2020
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:07 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، وأسعار الصرف أمام الجنية المصري في البنوك المصرية، اليوم الخميس 3-12- 2020، حيث تنشر «الدستور» تقرير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي.
تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس الموافق 3-12-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.59 جنيه مصري وعند البيع 15.69 جنيه مصري.
وقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.7719 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.9661 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7253 جنيه مصري، وعند البيع 21.0874 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري أما عند البيع 4.1833 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5973 جنيه مصري، وعند البيع 51.5017 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.2972 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.5112 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر اليوم الخميس 3-12-2020
وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر الحكومي، اليوم الخميس الموافق 3-12-2020، عند الشراء 15.59 جنيه مصري و15.69 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.8031 جنيه مصري للشراء و18.9582 جنيه مصري للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر إلى 20.9031 جنيه مصري عند الشراء، و21.0748 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.3222 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.4624 جنيه مصري.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري، وعند البيع 4.1834 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6655 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.5017 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس الموافق 3-12-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.59 جنيه مصري وعند البيع 15.69 جنيه مصري.
وقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.7719 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.9661 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7253 جنيه مصري، وعند البيع 21.0874 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري أما عند البيع 4.1833 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5973 جنيه مصري، وعند البيع 51.5017 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.2972 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.5112 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر اليوم الخميس 3-12-2020
وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر الحكومي، اليوم الخميس الموافق 3-12-2020، عند الشراء 15.59 جنيه مصري و15.69 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.8031 جنيه مصري للشراء و18.9582 جنيه مصري للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر إلى 20.9031 جنيه مصري عند الشراء، و21.0748 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.3222 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.4624 جنيه مصري.
وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0705 جنيه مصري، وعند البيع 4.1834 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6655 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.5017 جنيه مصري.