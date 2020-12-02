تركيا تفشل فى احتواء إصابات «كورونا» بسبب اضطراب الدولة

ارتفع عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا والمتوفين بسبب الوباء فى تركيا، بشكل كبير، لليوم التاسع على التوالى، ما أجبر الحكومة التركية على فرض قيود جديدة لاحتواء الجائحة. وحسب وكالة «رويترز»، فإن تركيا فشلت فى السيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا المتفشى فى البلاد، وذلك فى تحليل أعدته حول الإجراءات التى بدأت أنقرة فى اتخاذها فى الـ20 من نوفمبر الماضى، للحد من انتشار الوباء.وقالت الوكالة إن أحزاب المعارضة والأطباء فى تركيا يطالبون الحكومة بفرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس، لكن الحكومة مضطربة ومتوترة، ولا تريد اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى لا تدخل البلاد فى أزمة اقتصادية أعمق. وأكدت «رويترز»، فى تحليلها، أن الوفيات فى تركيا بسبب فيروس كورونا تتزايد منذ سبعة أيام وتواصل ارتفاعها، على الرغم من محاولات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لاحتواء الموجة الثانية من الوباء.على الجانب الاقتصادى، قالت صحيفة «آراب نيوز» إن الشعب التركى أصبح حذرًا ولا يثق فى وعود الرئيس الاقتصادية حتى الآن. وتشير المقابلات مع مديرى المحافظ المحلية وبائعى الذهب وأصحاب الأعمال إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه أردوغان سيكون إقناع الأفراد والشركات الأتراك بإمكانية تحويل خطابه الشهر الماضى حول الإصلاحات الملائمة للسوق إلى واقع ملموس.وواجه الأتراك بطالة مضاعفة وتضخمًا طوال 4 سنوات، وانكمش الاقتصاد مرتين منذ منتصف عام 2018 بشكل حاد، بينما فقدت الليرة ما يقرب من نصف قيمتها.