الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون لحله بالقراءة الأولى







وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية لا يزال مشروع القانون يحتاج إلى أن يجتاز ثلاث قراءات إضافية في الكنيست من أجل إقراره وإجراء انتخابات جديدة، مما يمنح قادة الائتلاف الحكومي فرصة لحل خلافاتهم التي تتمحور حاليا حول ميزانية الدولة.



وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، الثلاثاء، على نحو مفاجئ أن حزبه "أزرق أبيض" سيصوت لصالح مشروع القانون، واتهم شريكه في الائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتضليل العامة باستمرار بشأن الخلاف الحالي على الميزانية لخدمة غاياته السياسية.



ودخلت حكومة الوحدة في إسرائيل في جدل حول هيكل ميزانية الدولة، حيث يريد نتنياهو وشركاؤه في الإتلاف من الجناح اليميني إقرار نسخة قصيرة المدى من ميزانية 2020، على عكس ما نص عليه اتفاق الائتلاف من إقرار ميزانية لمدة عامين تغطي عام 2021، وفقًا للصحيفة.









وأشارت الصحيفة، إلى أن أي اقتراح لحل الكنيست تطرحه المعارضة عادة ما يصوت عليه أعضاء الائتلاف تلقائيا بالرفض، لكن استمرار تأييد "أزرق أبيض" يعني أنه من المضمون تماما فوز الاقتراح بالموافقة النهائية.



وفي حديث أدلى به قبل وقت قصير من دخوله جلسة التصويت في الكنيست، صرح جانتس بأن السبيل الوحيد أمام نتنياهو لتجنب الانتخابات هو الموافقة على ميزانية الدولة لمدة عامين، كما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف الموقع في مايو.



ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون نتنياهو على استعداد لتقديم تنازلات، فيما أعلن حلفاؤه بالفعل أن الحملة الانتخابية قد بدأت ويفكرون في المواعيد المحتملة لإجراء الانتخابات، حسب الصحيفة.



وقال مقربون من نتنياهو، إن الاتهامات التي وجهها جانتس لم تترك أي خيار سوى إنهاء تلك حكومة الائتلافية التي يعتريها الخلل، والتي تم تشكيلها في مايو في أعقاب انتخابات مارس 2020.

أعلن متحدث باسم البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء، أن النواب وافقوا على حل البرلمان في قراءة اولى في خطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان على 61 صوتا مؤيدا مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 مجموع أعضاء البرلمان، وذلك بعد أن أعلن بيني جانست المنافس السياسي لنتنياهو أن حزبه "أزرق أبيض" (كحول لفان) سيغادر التحالف.