التحفظ على 7 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بالقليوبية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية.وضبط في المصنع 7,31 طن مقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتُشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.