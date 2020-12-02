ضبط 10 أطنان «بولى ايثلين» مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية بدون ترخيص.وتم ضبط 10 أطنان بولى إيثلين، بدون مستندات، مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.