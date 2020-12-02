الأمن العام يضبط 201 قطعة سلاح ناري

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 201 قطعة سلاح نارى، 250 قضية مخدرات وتنفيذ 79696 حكم قضائى متنوع.جاء ذلك تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.