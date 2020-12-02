رأس شيطان.. جولة داخل ممكلة الاسترخاء بمصر



يعتبر الهدوء والإسترخاء الهدف الأساسي للرحلات، فالبحث عن جو يساعد فى إستعادة طاقتك من جديد هو الأمر الذى يشغل بال الكثيرين، فاذا كنت تبحث عن هذا فعليك بـ"رأس شيطان".



رأس شيطان تقع بين مدينتي نويبع وطابا في جنوب سيناء بمصر وتطل على خليج العقبة، فكانت رأس شيطان مجهولة لكثير من المصريين حتى فترة قريبة، وكانت السياحة بها أجنبية الطابع إلى حد كبير، وأكثرها من الأوروبيين والروس.



رأس شيطان

"رأس شيطان".. اسم ليس على مسمى

لا شك أن اسم تلك البقعة الغريب هو أول ما سيثير فضولك، لكنه اسم ليس على مسمى، حيث يعود سر تسميتها برأس شيطان إلى أن الأجانب الذين كانوا يداومون على زيارتها وكانوا يجدون صعوبة في نطق اسمها الأصلي «رأس الشطآن» beach›s head، فتحولت مع الوقت إلى «رأس شيطان».

رأس شيطان



تفكير جيد لأسبوع "عسل"

تضم منطقة رأس شيطان الكثير من الأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة، بالمياة الصافية والرمال الناعمة تأخذك إلى عالم آخر، بالإضافة الى الأكواخ المنتشرة بطول الشاطئ تضيف لمسة جمالية.



راس شيطان

"كوخ".. لعزلة تامة

وتتميز منطقة راس شيطان بالهدوء والطبيعة الخلابة التي توفر فرصة الاستجمام والاستمتاع بالهواء النظيف في عزلةٍ تامة، ويشير حرز إلى أنه يمكن استئجار كوخ فوق تلةٍ تطل على البحر للاستمتاع بالمشاهد الساحرة للجبال والبحر معًا بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.



قلعة نويبع

"قلعة نويبع"

تم إنشاء القلعة فى عام 1893 على يد السردارية المصرية بهدف حماية المدينة من الأعداء وكما يوجد داخل القلعة بئرًا كبيرًا للمياه كان يزود البدو من أهل المنطقة بمياه الشرب لفترات طويلة.



منطقة النواميس الأثرية



"منطقة النواميس الأثرية"

شهدت منطقة النواميس الأثرية حياة الإنسان البدوي الأول في مدينة سيناء وهي عبارة عن مجموعة من المباني الأثرية المبنية عن طريق رص الأحجار الزلطية بطريقة عشوائية وبدائية للغاية دون استخدام أى مواد لاصقة للحجارة على شكل قباب يرجعها البعض إلى العصر البرونزي، وتقع المنطقة في وادي الشجيرات.



الشاطئ