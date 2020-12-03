رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:58 م
التليفون الأرضى
التليفون الأرضى
عبدالله هشام
طباعة

تزايدت معدلات البحث بين المواطنين المصريين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 - 2021 وذلك لتوفير الوقت والعبء؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر، ويمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 نوفمبر حتى 14 ديسمبر.

ويقدم لكم موقع «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر نوفمبر، في ضوء خدماته المتنوعة وحرصا من على التيسير على متابعينا من عملاء المصرية للاتصالات WE في معرفة مزيد من التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي، وذلك نظرا لتخفيف الازدحام على موظفي السنترلات والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 - 2021

ويوفر موقع المصرية للاتصالات WE رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 من هنا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1 - إدخال رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة ثم الضغط على عرض فواتير.

2 - تظهر جميع البيانات الخاصة بالعميل من الاشتراك الربع السنوي والذي تصل قيمته إلى 65 جنيها.

3 - تظهر الاستهلاك خلال هذه المدة وأيضا الخدمات الأخرى التي تتيحها المصرية للاتصالات لجميع عملائها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديد من موقع WE

1 - الضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا.

2 - اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

3 - ادخل كود المحافظة.

4 - ادخل رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لذلك (رقم المستعلم).

5 - اضغط على استعلم.

6 - انتظر لحين الاطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة.

اقرأ أيضًا:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 لشهر أكتوبر

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: تكليف رئاسي بتوفير مخزون كاف من أدوية «بروتوكول كورونا»

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

الصور

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشي

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

دراسة: 98% من مرضى كورونا يتمتعون بمناعة لـ6 أشهر

اليابان تتعهد بالاستفادة من المحيطات فى تحقيق عالم خالٍ من الكربون

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

«ثقافة سوهاج» تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات

هناء نور: السينما جعلتني ابدأ الكتابة.. وحلمي راوية عن الصمت

«قصة صورة».. هتلر برفقة حارسه الخاص في آخر ظهور له قبل انتحاره