رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020

تزايدت معدلات البحث بين المواطنين المصريين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 - 2021 وذلك لتوفير الوقت والعبء؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر، ويمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 نوفمبر حتى 14 ديسمبر.

ويقدم لكم موقع «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر نوفمبر، في ضوء خدماته المتنوعة وحرصا من على التيسير على متابعينا من عملاء المصرية للاتصالات WE في معرفة مزيد من التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي، وذلك نظرا لتخفيف الازدحام على موظفي السنترلات والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 - 2021

ويوفر موقع المصرية للاتصالات WE رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 من هنا .

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1 - إدخال رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة ثم الضغط على عرض فواتير.

2 - تظهر جميع البيانات الخاصة بالعميل من الاشتراك الربع السنوي والذي تصل قيمته إلى 65 جنيها.

3 - تظهر الاستهلاك خلال هذه المدة وأيضا الخدمات الأخرى التي تتيحها المصرية للاتصالات لجميع عملائها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديد من موقع WE

1 - الضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا .

2 - اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

3 - ادخل كود المحافظة.

4 - ادخل رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لذلك (رقم المستعلم).

5 - اضغط على استعلم.

6 - انتظر لحين الاطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة.