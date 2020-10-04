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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 لشهر أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
التليفون الأرضى
التليفون الأرضى
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يبحث الكثير من المواطنين المصريين رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر أكتوبر وذلك لتوفير الوقت والعبء؛ ويمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر.

ويقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر أكتوبر، حيث يتسارع الكثير من عملاء المصرية للاتصالات WE للبحث عن معرفة مزيد من التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي، وذلك نظرا لتخفيف الازدحام أوقات الاستفسار في السنترلات مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 لشهر أكتوبر

ويوفر موقع المصرية للاتصالات WE رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 لشهر أكتوبر من هنا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي
1 - إدخال رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة ثم الضغط على عرض فواتير.
2 - تظهر جميع البيانات الخاصة بالعميل من الاشتراك الربع السنوي والذي تصل قيمته إلى 65 جنيها.
3 - تظهر الاستهلاك خلال هذه المدة وأيضا الخدمات الأخرى التي تتيحها المصرية للاتصالات لجميع عملائها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديد من خلال موقع WE:
1 - الضغط علي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا.
2 - اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
3 - ادخل كود المحافظة.
4 - ادخل رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لذلك (رقم المستعلم).
5 - اضغط على استعلم.
6 - انتظر لحين الإطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على أرواح المواطنيين المصريين وغيرهم داخل الجمهورية من عدوى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقد أعلنت WE عن فتح باب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف التسهيل على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على كافة تفاصيل فواتير التليفون بجميع المحافظات.

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