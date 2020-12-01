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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حقيقة فيديو «الطفل بائع الليمون» وتشغيله بالأجرة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:04 م
الطفل بائع الليمون
الطفل بائع الليمون
مريم جبل- عمرو المزيدي
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كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات فيديو طفل يبيع الليمون واضطراره للعمل والإنفاق على إخوته.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى- فيس بوك- مقطع فيديو لأحد الأطفال بائع ليمون متجول، متضمنًا ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية إخوته والإنفاق عليهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة، والده له معلومات جنائية ويقضى عقوبة بالحبس فى إحدى القضايا، ووالدته متزوجة من آخر.

وتبين أن جدهما لوالدتهما استغل وصايته على بعض أحفاده من بينهم الطفل المذكور وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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