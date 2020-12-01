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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مخاوف من ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في اليابان

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الصحة الياباني، تامورا نوريهيسا، إن لديه إحساس بأن هناك أزمة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة أو في حاجة لأجهزة تنفس باليابان، بلغ 472 مريضًا أمس الاثنين، وهو أعلى رقم تسجله اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن «تامورا»، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالقلق الشديد إزاء زيادة أعداد حالات الاصابة الجديدة بالفيروس، مما سوف ينتج عنه مزيد من المرضى في حالة خطيرة.

وحث وزير الصحة الحكومات المحلية على الاستعداد مسبقًا لمن هم في حاجة لدخول المستشفى أو للذين سوف يتم حجرهم في منشآت وفنادق معينة.

وأضاف أنه علم أن بعض المناطق تُعاني بالفعل من نقص عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الحكومة المركزية سوف تقدم المساعدة بإرسال الأفراد اللازمين والإعداد لأسوأ السيناريوهات.

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