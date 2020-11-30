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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تدين هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:53 م
القدس
القدس
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إقدام سلطات الاحتلال على هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيانها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هدم المقبرة امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد المقابر الإسلامية في المدينة المقدسة، حيث قامت سلطات الاحتلال سابقا بتدمير القبور وشواهدها في مقبرة مأمن الله، في محاولة لطمس هوية المدينة المقدسة العربية الإسلامية المسيحية وتغيير معالمها، ومحاولة أسرلة جميع شواهدها التاريخية التي تؤكد هذه الهوية، كحلقة أخرى في عمليات التهويد المتواصلة الهادفة إلى تغيير واقع المدينة وفرض وقائع جديدة داخلها بقوة الاحتلال.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرا محررا من بلدة جبع على حاجز طيار جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء فايز سلاطنة من جبع على حاجز طيار نصبته بالقرب من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

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