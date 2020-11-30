أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بأسيوط
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:53 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة أسيوط
- أولا: دائرة أول أسيوط
فاز كل من محمد حمدي دسوقي، ومصطفي بدران، وعلاء سليمان.
- ثانيا: دائرة القوصية
فاز كلا من اللواء يونس الجاحر، إبراهيم نظير، حسام ماضي، حمادة زهير الفولي.
- ثالثا: دائرة الفتح
فاز كل من ناصر عثمان محمد وعصام العمدة وأحمد حسين جودة.
- رابعا: دائرة أبوتيج
فاز كل من الحسيني عيسي جلال، علاء خير الله.
وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة أسيوط
- أولا: دائرة أول أسيوط
فاز كل من محمد حمدي دسوقي، ومصطفي بدران، وعلاء سليمان.
- ثانيا: دائرة القوصية
فاز كلا من اللواء يونس الجاحر، إبراهيم نظير، حسام ماضي، حمادة زهير الفولي.
- ثالثا: دائرة الفتح
فاز كل من ناصر عثمان محمد وعصام العمدة وأحمد حسين جودة.
- رابعا: دائرة أبوتيج
فاز كل من الحسيني عيسي جلال، علاء خير الله.