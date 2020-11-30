أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بأسيوط

- أولا: دائرة أول أسيوط

- ثانيا: دائرة القوصية

- ثالثا: دائرة الفتح

- رابعا: دائرة أبوتيج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وتنشر "الدستور"، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة أسيوطفاز كل من محمد حمدي دسوقي، ومصطفي بدران، وعلاء سليمان.فاز كلا من اللواء يونس الجاحر، إبراهيم نظير، حسام ماضي، حمادة زهير الفولي.فاز كل من ناصر عثمان محمد وعصام العمدة وأحمد حسين جودة.فاز كل من الحسيني عيسي جلال، علاء خير الله.