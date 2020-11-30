«أسمر يا أسمرانى».. أشهر الأغانى التى وصفت جمال أصحاب البشرة السمراء

غنوا كتير للسمر:



جميل وأسمر:



أه يا أسمراني اللون:



أسمر يا أسمراني:



آه يا لالالي:



الليلة يا سمرة:



تعرض لاعب نادي الزمالك الكابتن محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى حملة كبيرة من التنمر بسبب لون بشرته السمراء من قبل جماهير النادي الأهلي، كان آخرها تم رفع كلب أسود اللون وتلبيسه تيشرت الزمالك وتشبيهه بشيكابالا، ولكن يغفل الكثيرون أن السمار نصف الجمال وقد تغزل الكثير من الشعراء وغنى أكبر المطربين في العالم العربي بجمال أصحاب البشرة السمراء، وقدموا العديد من الأغاني الرومانسية، التي برع مقدموها فى وصف رقة الفتاة السمراء ودلالها وحسنها، ومن أبرز الأغاني التي قدمت فى حب أصحاب البشرة السمراء كانت "أغنية أسمر يا أسمراني" من كلمات الشاعر إسماعيل الحبروك، وألحان كمال الطويل وغناء كل من عبدالحليم حافظ وتم غنائها فى فيلم "الوسادة الخالية".كلمات عبد العزيز سلاب، وألحان محمد فوزي، ومن غناء الشحرورة صباح.قُدمت هذه الأغنية في فيلم "حبيب حياتي"، تأليف عبدالسلام النبلسي، وإخراج نيازي مصطفى، وبطولة كل من صباح، أحمد رمزي، عبدالسلام النابلسي، حسن فايق، زينات صدقي، حسن حامد."جميل وأسمر لكن قاسي ولا بيرحم ولا يواسي".. هكذا تغزل الفنان محمد قنديل بكلمات عبدالمنعم السباعي، ولحن أحمد عبدالقادر فى حب ذوات البشرة السمراء.على مقام نهاوند لحن الموسيقار بليغ حمدى كلمات "آه يا أسمرانى اللون" التي كتبها عبدالرحمن الأبنودي خصيصا لكي تقدمها الدلوعة شادية صاحبة الصوت الحنون والاستثنائي، ثم غناها محمد منير بعد إعادة توزيعها.غناها عبدالحليم حافظ في فيلم "الوسادة الخالية" مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، وكانت مثال حي لجمال السمروات في وقتها."دول عايروني وقالولي يا أسمر اللون يالالالي.. صحيح أنا أسمر وكل البيض يحبونى يا لالالى".. قيل عن تلك الأغنية حكايات كثيرة ولكن أغلبها أشار أنها عن قصة حب شخصية في حياة محمد منير.كلمات الشاعر فؤاد حداد وألحان أحمد منيب من أغاني اللي انطلق من خلالها منير وسبق جيله بها وتلك الأغنية حتى الآن محتفظة برونقها وجمالها.