رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أسمر يا أسمرانى».. أشهر الأغانى التى وصفت جمال أصحاب البشرة السمراء

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:44 ص
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
سلمى بدر
طباعة
تعرض لاعب نادي الزمالك الكابتن محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى حملة كبيرة من التنمر بسبب لون بشرته السمراء من قبل جماهير النادي الأهلي، كان آخرها تم رفع كلب أسود اللون وتلبيسه تيشرت الزمالك وتشبيهه بشيكابالا، ولكن يغفل الكثيرون أن السمار نصف الجمال وقد تغزل الكثير من الشعراء وغنى أكبر المطربين في العالم العربي بجمال أصحاب البشرة السمراء، وقدموا العديد من الأغاني الرومانسية، التي برع مقدموها فى وصف رقة الفتاة السمراء ودلالها وحسنها، ومن أبرز الأغاني التي قدمت فى حب أصحاب البشرة السمراء كانت "أغنية أسمر يا أسمراني" من كلمات الشاعر إسماعيل الحبروك، وألحان كمال الطويل وغناء كل من عبدالحليم حافظ وتم غنائها فى فيلم "الوسادة الخالية".

غنوا كتير للسمر:
كلمات عبد العزيز سلاب، وألحان محمد فوزي، ومن غناء الشحرورة صباح.

قُدمت هذه الأغنية في فيلم "حبيب حياتي"، تأليف عبدالسلام النبلسي، وإخراج نيازي مصطفى، وبطولة كل من صباح، أحمد رمزي، عبدالسلام النابلسي، حسن فايق، زينات صدقي، حسن حامد.

جميل وأسمر:
"جميل وأسمر لكن قاسي ولا بيرحم ولا يواسي".. هكذا تغزل الفنان محمد قنديل بكلمات عبدالمنعم السباعي، ولحن أحمد عبدالقادر فى حب ذوات البشرة السمراء.

أه يا أسمراني اللون:
على مقام نهاوند لحن الموسيقار بليغ حمدى كلمات "آه يا أسمرانى اللون" التي كتبها عبدالرحمن الأبنودي خصيصا لكي تقدمها الدلوعة شادية صاحبة الصوت الحنون والاستثنائي، ثم غناها محمد منير بعد إعادة توزيعها.

أسمر يا أسمراني:
غناها عبدالحليم حافظ في فيلم "الوسادة الخالية" مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، وكانت مثال حي لجمال السمروات في وقتها.

آه يا لالالي:
"دول عايروني وقالولي يا أسمر اللون يالالالي.. صحيح أنا أسمر وكل البيض يحبونى يا لالالى".. قيل عن تلك الأغنية حكايات كثيرة ولكن أغلبها أشار أنها عن قصة حب شخصية في حياة محمد منير.

الليلة يا سمرة:
كلمات الشاعر فؤاد حداد وألحان أحمد منيب من أغاني اللي انطلق من خلالها منير وسبق جيله بها وتلك الأغنية حتى الآن محتفظة برونقها وجمالها.

موضوعات متعلقة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

فتاة تعرض نفسها للزواج العرفى.. ومحامية توضح عقوبتها

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة