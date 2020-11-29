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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:28 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر بوابتها الالكترونية الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بالرقم القومي، وتلقى ومعالجة شكاوى البرنامج، والذى يضم حوالي 14 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويرصد "الدستور" إجراءات الاستعلام عن خدمات وشكاوى برنامج تكافل وكرامة، بالرقم القومي عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط tk.moss.gov.eg

2- إدخال الرقم القومي.

3- تسجيل البيانات المطلوبة.

4- اختيار الخدمة التي يريدها.

5- تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.

6- يتم توجيهك الى صفحة اخرى بها بيانات الاستعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1- يجب أن لا يقل عمر الشخص عن 35 عامًا.

2- يجب أن لا يزيد دخله الشهري عن 400 جنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

3- يجب ألا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

4-يجب أن يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة

- يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومى له.

- تم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز قسم الشرطة التابع له، وستظهر بشكل تلقائى فى حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد فى الأسرة.

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهدف من البوابة هو الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وسرعة استقبال الشكاوى والبت فيها، علاوة على اتجاه الوزارة لميكنة خدماتها فى ظل جائحة كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي.

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