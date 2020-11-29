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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء بريطانيون: لقاح «سبوتنيك V» أثبت فعاليته فى علاج كورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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أكد خبراء بريطانيون في مجال علم الفيروسات، نجاعة اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وأوضحوا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها في علاج فيروس كورونا.

وفي حوار مع شبكة "سي بي سي"، قال البروفسور المتخصص في علم الأوبئة، ستيفن إيفانس، إن "المعطيات والنتائج تؤكد أن اللقاح فعال لدرجة كافية، كما أنها تتوافق مع ما نراه في اللقاحات الأخرى".

وأوضح إيفانس أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ولقاحات أخرى هي "بمثابة رسالة مهمة لعلماء الصحة حول العالم"، تؤكد القدرة على مكافحة هذه الفيروسات من خلال اللقاحات.

وفي نفس السياق قال البروفسور المتخصص في علم الفيروسات، في جامعة "ريدينج" البريطانية، إيان جونز: "لا أرى أي سبب للشك في هذه (النتائج)... يمكن القول إن نتائج (اختبارات سوبوتنيك V) الأولية تسببت في حدوث ارتباك، لكنني أعتقد أن هذا ليس لأنه لم يكن لها أساس من الصحة، فقط لأن إطلاقها تم في وقت مبكر قليلا. ومن المؤكد أن هذا اللقاح سيكون لقاحا مفيدا".

وأظهرت نتائج الاختبارات والتجارب، التي تم إجراؤها على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" فعاليته بنسبة 91.4% في اليوم 28 بعد الحقن الأول، وتجاوزت 95% في اليوم 42.

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