561 إصابة بكورونا في طوكيو

أكد مسئولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، ظهور 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم السبت، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه"، اليوم.وأضاف المسئولون أن عدد الأشخاص ممن هم في حالة خطيرة بطوكيو بلغ 67 شخصا، بارتفاع ستة أشخاص عن أمس الجمعة، وهذا الرقم كان الأعلى منذ رفع حالة الطوارئ التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد في أواخر مايو الماضي.وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة 500، وحصيلة اليوم السبت كانت ثاني أعلى حصيلة، بعد أن تم تسجيل 570 حالة إصابة أمس الجمعة.وبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات في طوكيو 40 ألفا و210، متجاوزا حاجز الـ40 ألف إصابة للمرة الأولى.