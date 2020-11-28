التخطيط: 2 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف بـ3 محافظات

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية، يرافقه خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومى، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية.جاء ذلك فى إطار توجيهات د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بالاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والتأثير المباشر على صحة المواطنين فى ضوء أهداف ومؤشرات استراتيجية رؤية مصر 2030.ولفتت السعيد إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعات التي يتم العمل عليها، مؤكدة أن دور وزارة التخطيط لا ينتهي عند الاعتمادات المالية لتلك المشروعات، بل تحرص الوزارة على متابعة ما تم إنجازه في تلك المشروعات، والوقوف عند العوائق والتحديات التي واجهت سير العمل بها، وتقديم الدعم اللازم لتذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات للوصول إلى تنفيذ تلك الخدمات بالشكل الأمثل.وأوضحت أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد بلغ نحو 1.056 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط نحو 473.2 مليون جنيه، متابعة أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو 635 مليون جنيه.من جانبه، أوضح محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية، أن الزيارة استمرت على مدار ثلاثة أيام، حيث تم تفقد مشروعات محافظة بورسعيد في اليوم الأول ودمياط اليوم الثاني ومحافظة الإسماعيلية بنهاية الجولة في اليوم الثالث.وشملت الجولة تفقد محطة مياه الكاب جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3يوم، بتكلفة نحو 450 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من الأعمال بها وجارٍ بدء تجارب التشغيل، إضافة إلى مشروعات صرف صحى بالضواحى، الزهور، والنورس بتكلفة 300 مليون جنيه، والتي من المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالى، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة بورفؤاد، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 20% من إجمالى الأعمال المدنية، ومحطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 2040 م3يوم، بتكلفة 883.3 مليون جنيه.كما تضمنت جولة اليوم الثانى زيارة مشروعات محافظة دمياط متمثلة في مشروع محطة معالجة صرف صحى وصناعى لمدينة الأثاث بطاقة 25 ألف م3يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منه ودخوله الخدمة فى مارس القادم، إضافة إلى زيارة مشروع صرف صحى قرى أم الرضا الجديدة، وأم الرضا القديمة، جمصة شرق، الركابية، بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى (شطا 1،2) لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى، والمستهدف ربطها على محطة معالجة صرف صحى وصناعى لمدينة الأثاث بطاقة 25 ألف م3يوم.وشملت جولة اليوم الثالث تفقد مشروعات محافظة الإسماعيلية، وشملت مشروع محطة مياه شرب القصاصين فائقة الترشيح بطاقة 15 ألف م3يوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، والمتوقع تسليمها فى ديسمبر القادم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمتوقع تسليمها فى ديسمبر كذلك، إضافة إلى مشروع الصرف الصحى المتكامل عين غصين، بتكلفة 280 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالى، ومشروع محطة صرف صحى الوادى الأخضر، بتكلفة 75 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالى.