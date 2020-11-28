رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: 2 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف بـ3 محافظات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:03 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية، يرافقه خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومى، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بالاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والتأثير المباشر على صحة المواطنين فى ضوء أهداف ومؤشرات استراتيجية رؤية مصر 2030.

ولفتت السعيد إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعات التي يتم العمل عليها، مؤكدة أن دور وزارة التخطيط لا ينتهي عند الاعتمادات المالية لتلك المشروعات، بل تحرص الوزارة على متابعة ما تم إنجازه في تلك المشروعات، والوقوف عند العوائق والتحديات التي واجهت سير العمل بها، وتقديم الدعم اللازم لتذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات للوصول إلى تنفيذ تلك الخدمات بالشكل الأمثل.

وأوضحت أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد بلغ نحو 1.056 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط نحو 473.2 مليون جنيه، متابعة أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو 635 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية، أن الزيارة استمرت على مدار ثلاثة أيام، حيث تم تفقد مشروعات محافظة بورسعيد في اليوم الأول ودمياط اليوم الثاني ومحافظة الإسماعيلية بنهاية الجولة في اليوم الثالث.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه الكاب جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3يوم، بتكلفة نحو 450 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من الأعمال بها وجارٍ بدء تجارب التشغيل، إضافة إلى مشروعات صرف صحى بالضواحى، الزهور، والنورس بتكلفة 300 مليون جنيه، والتي من المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالى، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة بورفؤاد، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 20% من إجمالى الأعمال المدنية، ومحطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 2040 م3يوم، بتكلفة 883.3 مليون جنيه.

كما تضمنت جولة اليوم الثانى زيارة مشروعات محافظة دمياط متمثلة في مشروع محطة معالجة صرف صحى وصناعى لمدينة الأثاث بطاقة 25 ألف م3يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منه ودخوله الخدمة فى مارس القادم، إضافة إلى زيارة مشروع صرف صحى قرى أم الرضا الجديدة، وأم الرضا القديمة، جمصة شرق، الركابية، بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى (شطا 1،2) لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى، والمستهدف ربطها على محطة معالجة صرف صحى وصناعى لمدينة الأثاث بطاقة 25 ألف م3يوم.

وشملت جولة اليوم الثالث تفقد مشروعات محافظة الإسماعيلية، وشملت مشروع محطة مياه شرب القصاصين فائقة الترشيح بطاقة 15 ألف م3يوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، والمتوقع تسليمها فى ديسمبر القادم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمتوقع تسليمها فى ديسمبر كذلك، إضافة إلى مشروع الصرف الصحى المتكامل عين غصين، بتكلفة 280 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالى، ومشروع محطة صرف صحى الوادى الأخضر، بتكلفة 75 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

«سلك المواعين» يحرق مشجعًا أثناء احتفالات «نهائى القرن»

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

الصور

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

image description

البرق يضرب سماء دمياط

الأكثر قراءة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

السيسى وسلفا كير يعقدان اليوم قمة «مصرية - جنوب سودانية»

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

دراسة: الطهي باستخدام الخشب يسبب تلف الرئة

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يبدأ أولى فعاليات ملتقى الأراجوز الثاني

سيد هويدي: شبهة تحريم الفن أثرت بالسلب على ممارسة النحت

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لمحمد المنسي قنديل غدًا

«بيانو شمس» يشيع الدفء في قصر المانسترلي