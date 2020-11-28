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مصر

طريقة التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى لحجز الوحدات (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:20 م
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
محمد إبراهيم
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أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أطلق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، "سكن لكل المصريين"، وكذلك لشرح بيانات الدخل للمتقدمين مهما اختلفت وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار الحملة التعريفية التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين عبر نشر مجموعة من الفيديوهات لتعريفهم بالإجراءات والمعلومات الخاصة بمشروعات الصندوق.

وأشارت عبدالحميد إلى أن الصندوق يسعى إلى تذليل كافة الصعاب التي يعبر عنها المواطنون، وهو ما دفعهم إلى نشر هذه الفيديوهات عبر القنوات الرسمية للصندوق في مواقع فيسبوك ويوتيوب كي يتمكن من التواصل مع المواطنين دون وسطاء كي يحصلوا على المعلومات من مصدرها الرئيسي.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http:www.facebook.com
shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https:www.youtube.comshmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg)،

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