الولايات المتحدة والكويت تدعوان لوحدة مجلس التعاون الخليجى لمواجهة التحديات

قالت الولايات المتحدة والكويت، في بيان مشترك، إن هناك ضرورة للوحدة وحل الخلاف بين دول الخليج.وثمن البيان، الذي صدر في ختام جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي في دورته الرابعة، جهود الوساطة المستمرة التي بذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والحالي الشيخ نواف الأحمد، لحل أزمة الخلاف الخليجي.كمت تطرق البيان إلى جهود الكويت في حفظ استقرار العراق، وأشار إلى تأكيده أهمية وجود حكومة عراقية مستقرة وخالية من النفوذ الخبيث.وأضاف: «هذا هدف واضح لكل من الكويت والولايات المتحدة، ونؤيد الاجتماعات الجارية للجنة الوزارية العليا بين الكويت وبغداد، وإعادة رفات ضحايا حرب الخليج، مؤكدين سيادة العراق ووحدة أراضية.