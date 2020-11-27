رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:31 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
شيماء حسين
طباعة

تفادي لدفع غرامة التخلف عن دفع فاتورة التليفون المنزلي التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات يدير الملايين من عملاء الشركة محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم المراد الاستعلام عنه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة، وذلك لتسهيل على الوقت والجهد.

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة  التليفون المنزلي إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها إمكانية الاستعلام عن فاتورة الأرضي الربع سنوية إلكترونيا بالرقم المراد الاستعلام عنه من خلال رابط الموقع الرسمي للشركة ( من هنا ) والدفع الإلكتروني أيضا من خلال وسائل الدفع التي حددتها الشركة ( الفيزا –  شركات التحصيل - حافظة شركات المحمول .. ) لتفادي الغرامة التي حددتها الشركة عند التخلف عن الدفع في الوقت المحدد، لتوفير الوقت والجهد خاصة في ظل عدم القدرة على الذهاب إلى مقرات السنترالات في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي

الضغط على إظهار إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي

ستظهر إجمالي قيمة فاتورة التليفون بالتفصيل

تعرف على قيمة الغرامة في حالة التخلف عن دفع فاتورة التليفون المنزلي

قبل معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم يجب أن يعرف عملاء شركة المصرية للاتصالات قيمة الغرامة المالية التي حددتها الشركة في حالة التخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي في موعد بعد انتهاء المهلة التي حددتها الشركة وقيمتها تتراوح ما بين 10 جنيه كحد أدنى وتصل إلى 1.5 % من إجمالي قيمة فاتورة التليفون المنزلي الربع سنوية.


اقرأ أيضا 

حقيقة فرض غرامات على عدم تسديد فاتورة التليفون الأرضى

غرامة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

انطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب «التخلص من كورونا»

الصور

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

image description

محافظ أسيوط: بدء رصف طرق بعض القرى بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على المحلات لحماية المستهلكين

image description

20 صورة من زيارة وزيرا الأوقاف والهجرة لدمياط.. افتتاح مساجد ولقاء مسنين

image description

بالحجاب والكمامات.. وزيرا الأوقاف والهجرة يفتتحان مسجد الرحمة بدمياط

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب «التخلص من كورونا»

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

بيع لوحة للفنان بانكسى مقابل 170 ألف يورو بهولندا

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

الأحد.. افتتاح معرض مراحل للفنان فتحي عفيفي بالتاون هاوس

رئيس «الفنون الشعبية» يفتتح مسرحية «لحظة حب» بالبالون

أمسيات لشعراء أندية أدب البادية بثقافة مطروح

أمسية «بنية الصورة الشعرية نماذج من شعر العامية» بثقافة القليوبية