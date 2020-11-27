تفادي لدفع غرامة التخلف عن دفع فاتورة التليفون المنزلي التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات يدير الملايين من عملاء الشركة محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم المراد الاستعلام عنه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة، وذلك لتسهيل على الوقت والجهد.

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها إمكانية الاستعلام عن فاتورة الأرضي الربع سنوية إلكترونيا بالرقم المراد الاستعلام عنه من خلال رابط الموقع الرسمي للشركة ( من هنا ) والدفع الإلكتروني أيضا من خلال وسائل الدفع التي حددتها الشركة ( الفيزا – شركات التحصيل - حافظة شركات المحمول .. ) لتفادي الغرامة التي حددتها الشركة عند التخلف عن الدفع في الوقت المحدد، لتوفير الوقت والجهد خاصة في ظل عدم القدرة على الذهاب إلى مقرات السنترالات في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي

الضغط على إظهار إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي

ستظهر إجمالي قيمة فاتورة التليفون بالتفصيل

تعرف على قيمة الغرامة في حالة التخلف عن دفع فاتورة التليفون المنزلي

قبل معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر بالرقم يجب أن يعرف عملاء شركة المصرية للاتصالات قيمة الغرامة المالية التي حددتها الشركة في حالة التخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي في موعد بعد انتهاء المهلة التي حددتها الشركة وقيمتها تتراوح ما بين 10 جنيه كحد أدنى وتصل إلى 1.5 % من إجمالي قيمة فاتورة التليفون المنزلي الربع سنوية.





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