وزيرة الهجرة: لابد أن نضع نصب أعيننا رسائل السيدة «انتصار السيسي»

شهد الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط والتي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة.واستهلت الندوة بترحيب من الدكتورة منال عوض بالسادة الوزراء، مشيرة إلى أهمية إلقاء الضوء على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما وجهت الشكر لوزير الأوقاف على جهد إنشاء 31 مسجدًا خلال شهرين، وقالت: "هذا إعمار لبيوت الله"، مشيدة بدور الوعاظ والأئمة في توجيه الشباب للقيم والأخلاق.وفي كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تحية تقدير إلى أهالي دمياط، لافتة إلى أن مشهد اليوم صورة جميلة من مصر، وعبرت عن سعادتها في مشاركة وزير الأوقاف افتتاحات للمساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكذلك حضور فضيلة الإمام الأكبر افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية، موضحة أن هذه هي القيم المصرية الأصيلة.وأشادت وزيرة الهجرة بمبادرة وزارة الأوقاف "نتعايش باحترام"، لافتة إلى أن الشعب المصري بطبعه متدين، يذكر اسم الله في كل كلماته، وهو ما يضيف أهمية كبرى لمبادرة التعاون بين وزارتي الأوقاف والهجرة في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية من الجانب الديني.وأشارت الوزيرة إلى الرسائل التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي في حوارها التلفزيوني يوم أمس الخميس، والتي تعد أيقونة للسيدة المصرية التي تجمع أسرتها وتنشئها على القيم والأخلاق والمثل وأيضا على الكفاح وأن طريق الحياة ليس سهلا، وما أبرزه حوار سيادتها من قيم الاجتهاد وأن نضع نصب أعيننا ضرورة التحلي بهذه القيم وتنشئة أبنائنا عليها، داعية الأئمة والدعاة إلى الإشادة بدور الأم، فالمرأة هي التي تزرع المحبة والرضا وقيم العمل والسعي لأسرتها وحمايتهم من المخاطرة بأرواحهم في سبيل أمل غير حقيقي وغير واقعي.واختتمت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بأن رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة في التعايش والتسامح من خلال الأذان في مساجدها والأجراس في كنائسها، ولابد للشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذي منحنا الله إياه.