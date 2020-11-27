سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 313 ألفا و978

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 313 ألفا و978 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 4509، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 218 ألفا و900 حتى صباح الجمعة.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 39 أسبوعا.