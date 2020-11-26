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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة قتل نجار في البساتين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:56 م
ضبط 4 أشخاص
ضبط 4 أشخاص
هدير مصطفي
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لقى نجار مصرعه بعدما تعدى عليه 4 أشخاص فى مشاجرة بينهم بمنطقة البساتين، بسبب تناثر المياه وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

حيث تلقى قسم شرطة البساتين، إشارة من أحد المستشفيات باستقبال "م.ا.م" نجار 59 سنة مقيم بدائرة القسم (توفى دون إصابات ظاهرية)، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "ج.ا.م" 60 سنة مهندس معماري مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والذى أقر بأنه حال تواجده صحبة المتوفي لإنهاء أعمال تشطيبات أحد العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلي ـ دائرة القسم، وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه، تناثرت المياه على ملابسه والمجني عليه، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفي، استعان خلالها قائد الدراجة بذويه، وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضا ووفاته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.ع" 24 حارس عقار مقيم المعراج "قائد الدراجة البخارية رقم أ ق 121 ماركة هوجانج"، و"ش.م.ع" 22 سنة عامل "شقيق الأول"، و"ح.ا.ح" 29 سنة عامل، و"ع.ع.م" 19 سنة عامل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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