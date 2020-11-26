تسليم أهالي عقار إسكندرية المائل وحدات سكنية (صور)

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تسليم 10 أسر من أهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير 3، بعد التقائه بالمتضررين الثلاثاء الماضي، وإبلاغهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بالدعم الكامل لهم وتعويضهم بوحدات سكنية.وأكد المحافظ أنه أعطى تعليماته إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بإجراء القرعة العلنية، ثم تسليم الأهالي مباشرة الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية شاملة الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجانا للأهالي.وأوضح الشريف أن التسليم جاء في وقت قياسي بعد بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين واستكمال جميع الإجراءات القانونية لهم، مشيرا إلى أن هناك عدد 2 شقة كانت إحداهما حضانة والأخرى شقة على الطوب، وجارٍ بحث موقفهما القانوني والتأكد من مدى أحقية مالكيها بمعرفة التضامن الاجتماعي.