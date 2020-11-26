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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف لـ3 متهمين بالاتجار بالبشر في العجوزة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:01 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

كشف قرار الإحالة أن المتهمين هم ايفون. ك، تهاني.ع، مصطفي. م من مؤسسي جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تعاملوا في المجني عليها الطفلة سميحة أسامة بأن استغلوا حالة الضعف والحاجة لديها وصغر سنها وهروبها من مسكنها فقامت المتهمتان الأولى والثانية بإيواءها وتصويرها في أوضاع مخلة بشرفها وأعطت الصور للمتهم الثالث لنشرها على تطبيق التواصل الاجتماعي who is here وذلك لعرضها علي راغبي الدعارة واستغلوها جنسيا بأن قدموها إلى مجهولين لمعاشرتها معاشرة الأزواج بدون تمييز نظير مبلغ مالي.

وأضاف قرار الإحالة اشتراك المتهمين مع آخرين مجهولين في هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن استغلوا حداثة سنها وحالة الحاجة والضعف لديها كما عرضوا أمن وأخلاق وحياة الطفلة للخطر.

وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بإنشاء حساب خاص على تطبيق التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها قانونا ودعوا إلى ارتكاب جرائم الدعارة.

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