ألمانيا: يتوقف الأمر على المواطنين في اتباع إجراءات مكافحة كورونا

أكد رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا هيلجا براون أن الأمر يتعلق حاليًا في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على سلوك المواطنين، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تمديد الإغلاق الجزئي للبلاد حتى 20 ديسمبر القادم.وقال براون لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي): "التراجع الذي نشهده الآن في أعداد الإصابة، لا يمكن ضمانه، إلا إذا تضامن الناس جميعًا بشكل فعلي"، موضحًا أن الإجراءات تتعلق بنا جميعًا في الحد من المخالطة بالآخرين.وكان رئيس ديوان المستشارية صرح أمس الأربعاء بأن الحكومة الاتحادية والولايات أجرت مباحثات لفترة طويلة بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المناطق التي ترتفع بها أعداد الإصابة بشدة، موضحًا أن ذلك يتعلق مثلًا بولايتي برلين وتورينجن.