5526 إصابة جديدة و106 وفيات بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 5526 إصابة جديدة و106 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، إن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا السفلى، وبلغت 756 حالة، يليها ستريا 746 حالة، ثم العاصمة فيينا 575 حالة، والنمسا العليا 507 حالات، بينما جاءت أقل الإصابات في سالزبورج وبلغت 140 حالة.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 266 ألفا و38 حالة، وقد تعافى منهم 196 ألفا و342 حالة، بينما توفى 2773 حالة.وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3756 شخصًا للعلاج، منهم 705 حالات في وحدات العناية المركزة.