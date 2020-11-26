رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالمخالفة لقرارات جنيف.. تركيا تواصل تدريب عناصر حكومة الوفاق الليبية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
تدريب عناصر حكومة
تدريب عناصر حكومة الوفاق
هدير سند
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مواصلة تدريب عناصر حكومة الوفاق الليبية، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.

وزعمت وزارة الدفاع، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التدريبات تهدف إلى الارتقاء بعناصر حكومة الوفاق إلى المعايير الدولية، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وتعتبر هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.

وتنص الفقرة الثانية من تلك المادة على «تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة، تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ألمانيا تقلص التجمعات الخاصة لـ خمسة أشخاص

ألمانيا تعتزم العمل على حظر أوروبى لسياحة التزلج

توقعات بمزيد من الفيضانات فى الصيف المقبل بأستراليا

الحكم على زعيم عصابة ابتزاز جنسى بالسجن 40 عاما

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة