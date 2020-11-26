بالمخالفة لقرارات جنيف.. تركيا تواصل تدريب عناصر حكومة الوفاق الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مواصلة تدريب عناصر حكومة الوفاق الليبية، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.وزعمت وزارة الدفاع، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التدريبات تهدف إلى الارتقاء بعناصر حكومة الوفاق إلى المعايير الدولية، وفقا لموقع "تركيا الآن".وتعتبر هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.وتنص الفقرة الثانية من تلك المادة على «تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة، تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة».