رومانيا: 168 وفاة و9700 إصابة جديدة بكورونا

سجلت رومانيا 9 آلاف و700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و168 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت إذاعة (صوت رومانيا)، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف و200 شخص يتلقون العلاج اللازم في وحدة العناية المركزة إثر الإصابة (بكوفيد- 19).ووقع وزير المالية الروماني، فلورين كتسو، اليوم، على دفعة أولية بمقدار 12 مليون يورو للمفوضية الأوروبية لشراء لقاح (كوفيد- 19)، حيث إن بلاده ترغب في التأكد من أنها ستكون من بين الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح خلال الفترة المقبلة.