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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: توافر أول لقاحات كورونا بحلول عيد الميلاد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:54 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أبوزيد على
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قالت مسئولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تلقيح أول مواطني الكتلة الأوروبية الـ27 ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد، مشددة على أن الدول الأعضاء يجب أن تعد على وجه السرعة سلاسلها اللوجستية لإطلاق مئات الملايين من جرعات اللقاحات.

وأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن "هناك ضوء أخيرًا في نهاية النفق المظلم"، وقالت للمشرعين في الاتحاد الأوروبي إن "أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر"، وفقًا لما ذكرته صحيفة جريك سيتي تايمز.

وعقدت المفوضية الأوروبية، "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي"، اتفاقيات مع 6 من موردي لقاحات محتملين لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن المفوضية تعمل على عقد سابع.

وتسمح الصفقات لها بشراء أكثر من 800 مليون جرعة، أي أكثر من سكان الكتلة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 460 مليون شخص.

فيما حثت فون دير لاين المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام الإجراءات، حتى في الوقت الذي تضر فيه الإجراءات بالشركات، وتزيد من الإضرار بالاقتصادات التي دمرها الوباء، فضلًا عن أنها تضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.

وتابعت: "مع ما يقرب من 3000 حالة وفاة يوميًا، كان كوفيد- 19 السبب الأول في خسارة العديد من الأرواح، ولا تزال المستشفيات تحت الضغط، وفي بعض المناطق تعاني بعض وحدات العناية المركزة من الإرهاق".

واختتمت فون دير لاين قولها: "يجب أن نتعلم من الموجة الأولى لكورونا، وألا نكرر نفس الأخطاء، الاستهانة بالفيروس يمثل مخاطرة لموجة ثالثة بعد عيد الميلاد"، موضحةً أن عيد الميلاد سيكون مختلفًا، وسيكون أكثر هدوءًا.

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