رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 أسباب وراء الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
أسباب وراء الإفرازات
أسباب وراء الإفرازات المهبلية
سلمى بدر
طباعة
تنزعج السيدات عندما يكتشفن أن إفرازاتهن المهبلية لها رائحة كريهة جدًا، لذلك يتحدث اليوم لـ "الدستور" الدكتور محمود صبري استشاري أمراض النسا والتوليد عن 7 أسباب وراء نزول الإفرازات المهبلية بتلك الرائحة.

يقول: "بعض هذه الأسباب تعتبر شائعة أكثر مما قد تتصور النساء، وبعضها يسهل علاجه بشكل مباشر، ومن ثم فلا داعي للقلق أو الخوف في حالة كانت الإفرازات بتلك الرائحة".

- ما هي أبرز أسباب الإفرازات المهبلية ذات الرائحة السيئة؟

- الإصابة بالتهاب المهبل الجرثومي:
واحد من أبرز أنواع الالتهابات التي تصيب المهبل، وثلث النساء يصبن به في مرحلة ما من حياتهن ويحدث حين ينحسر التوازن الطبيعي للبكتيريا في المهبل.

- الإصابة بداء المشعرات:
هو عبارة عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ناجمة عن طفيل مجهري أولي يوجد في المهبل ويمكن أن تتسبب تلك العدوى في جعل المهبل يبدو مثل حبة الفراولة من شدة تورمه واحمراره.

- الإصابة ببكتيريا تعرف باسم Ureaplasma:
تصاب المرأة ببكتيريا تعرف باسم اور البلازما على الرغم من أنها جزء من المنظومة البكتيرية التي تعيش بشكل طبيعي في الجسم، لكن إذا اختل توازنها فقد تؤدي لمشكلات صحية، من ضمنها الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري.

- نسيان التخلص من السدادة القطنية:
ترك تلك السدادة لفترة من الوقت من الممكن أن يتسبب في انبعاث رائحة كريهة، ويجب تغييرها باستمرار.

- الإصابة بمرض السيلان:
من ضمن الأسباب التي تؤدي لنزول تلك الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة، وقد يصاحب هذا المرض أعراض وقد لا يصاحبه.

- الإصابة ببكتيريا الكلاميديا:
قد تكون من ضمن أسباب تلك الإفرازات الكريهة، وقد تتسبب أيضًا في وجود ألم عند نزول الدورة الشهرية، حدوث نزيف بشكل غير منتظم، ألم عند ممارسة العلاقة الحميمة أو عند الاستيقاظ وحرقة وحكة حول المهبل.

- الإصابة بسرطان عنق الرحم:
ما قد ينجم عنه أيضًا نزيف بشكل غير منتظم، حدوث ألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة والشعور بألم في منطقة أسفل الظهر.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: قد نشهد 4 فصول في يوم واحد

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

وفاة الأسطورة «مارادونا»

الموت يفجع حارس الزمالك «أبو جبل» قبل مواجهة الأهلي

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

الأرصاد: قد نشهد 4 فصول في يوم واحد

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

اختفاء لاعب الأهلى السابق فى ظروف غامضة.. ووالدته: ابنى فين

«الإخصاء الكيميائى» عقاب المغتصبين فى باكستان

ميسى ناعيا مارادونا: تركنا ولم يرحل عنا لأنه باق للأبد

بايرن ميونخ يحسم تأهله لدور الـ16 بأبطال أوروبا

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة

صدور كتاب «النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» لــ زكى عبدالمجيد

«العناد والتنمر» ندوة بمكتبة مصر العامة..اليوم

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمسرح الجمهورية.. اليوم