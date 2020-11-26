7 أسباب وراء الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة

- الإصابة بالتهاب المهبل الجرثومي:



- الإصابة بداء المشعرات:



- الإصابة ببكتيريا تعرف باسم Ureaplasma:



- نسيان التخلص من السدادة القطنية:



- الإصابة بمرض السيلان:



- الإصابة ببكتيريا الكلاميديا:



- الإصابة بسرطان عنق الرحم:



تنزعج السيدات عندما يكتشفن أن إفرازاتهن المهبلية لها رائحة كريهة جدًا، لذلك يتحدث اليوم لـ "الدستور" الدكتور محمود صبري استشاري أمراض النسا والتوليد عن 7 أسباب وراء نزول الإفرازات المهبلية بتلك الرائحة.يقول: "بعض هذه الأسباب تعتبر شائعة أكثر مما قد تتصور النساء، وبعضها يسهل علاجه بشكل مباشر، ومن ثم فلا داعي للقلق أو الخوف في حالة كانت الإفرازات بتلك الرائحة".واحد من أبرز أنواع الالتهابات التي تصيب المهبل، وثلث النساء يصبن به في مرحلة ما من حياتهن ويحدث حين ينحسر التوازن الطبيعي للبكتيريا في المهبل.هو عبارة عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ناجمة عن طفيل مجهري أولي يوجد في المهبل ويمكن أن تتسبب تلك العدوى في جعل المهبل يبدو مثل حبة الفراولة من شدة تورمه واحمراره.تصاب المرأة ببكتيريا تعرف باسم اور البلازما على الرغم من أنها جزء من المنظومة البكتيرية التي تعيش بشكل طبيعي في الجسم، لكن إذا اختل توازنها فقد تؤدي لمشكلات صحية، من ضمنها الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري.ترك تلك السدادة لفترة من الوقت من الممكن أن يتسبب في انبعاث رائحة كريهة، ويجب تغييرها باستمرار.من ضمن الأسباب التي تؤدي لنزول تلك الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة، وقد يصاحب هذا المرض أعراض وقد لا يصاحبه.قد تكون من ضمن أسباب تلك الإفرازات الكريهة، وقد تتسبب أيضًا في وجود ألم عند نزول الدورة الشهرية، حدوث نزيف بشكل غير منتظم، ألم عند ممارسة العلاقة الحميمة أو عند الاستيقاظ وحرقة وحكة حول المهبل.ما قد ينجم عنه أيضًا نزيف بشكل غير منتظم، حدوث ألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة والشعور بألم في منطقة أسفل الظهر.