وفاة عامل بناء سقط من الطابق الخامس فى التجمع

لقى عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الخامس بعقار تحت الإنشاء، بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.تلقى قسم شرطة أول التجمع الخامس بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عامل بناء من الطابق الخامس بعقار تحت الإنشاء، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.وتبين من التحريات أن المتوفى «يحيى. أ»، عامل بناء، أثناء نقل الطوب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، حيث أصيب بكسر فى الضلع، ونزيف داخلى، وتم نقله بسيارة إسعاف، لكنه توفى قبل أن يصل إلى المستشفى.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.