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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس «عصابة» سرقة المحلات بالخليفة 4 أيام

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:35 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المحال التجارية، وطلب تحريات المباحث حول المتهمين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بقيام أربعة أشخاص بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " صاحب متجر للأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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