تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين في معرفة خريطة إجازات شهر ديسمبر 2020، ويعتبر هذا العام مختلف عن الأعوام الأخرى، حيث بدء بسيول عارمة أدت إلى بعض العطلات الطارئة، إضافة إلى إجازة وباء كورونا المستجد الذي أجلس الجميع في المنزل وتوقف الأنشطة الثقافية والدراسية وتقليل كثافة المواطنين بالشوارع.

وتعتبر أيام الإجازات من أكثر الأيام التي يترقب لها العديد من الموظفين والطلاب لقضاء بعض الأوقات الجميلة مع العائلة والأصدقاء.

العطلات الرسمية قد تكون غير مرغوب فيها بالنسبة للمؤسسات سواء كانت تجارية أو خدمية أو خلافه، لكنها بالنسبة للكثيرين من المواطنين مهمة يتطلعون دائمًا إلى معرفة ميعادها، إذ سرعان ما تتصدر محركات البحث كلمات عن ميعاد الإجازات الرسمية وعدد أيامها.

تعرف على خريطة اجازة شهر ديسمبر 2020

آخر أجازة حصل عليها المواطنين وتعتبر عطلة رسمية من قبل الحكومة ومدفوعة الأجر هي المولد النبوي الشريف يوم 29 أكتوبر الماضي، ولم يوجد إجازات رسمية في شهري نوفمبر وديسمبر، إلا الطارئة في بعض المدارس بالمحافظات التي كان بها سيول مثل الإسكندرية والمنصورة، ويشار إلى أن يوم 23 ديسمبر يوافق عيد النصر، لكن لا يتم تعطيل المصالح الحكومية فيه، ويذكر أن هذا العام شهد العام الحالى حصول الموظفين في القطاعين العام والخاص على 20 يوما إجازة بسبب العطلات والاجازات الرسمية بخلاف الإجازات الطارئة.

20 يوما إجازة رسمية في 2020

يشار إلى أن الحكومة اتبعت سياسة جديدة خاصة تتعلق بالإجازات والعطلات الرسمية على مدار العام خلال 2020، حيث بدأت في تطبيقها من العام الحالي وهي ضم الإجازة الرسمية إذا وقعت وسط الأسبوع مع الإجازة الأسبوعية العادية، ليحصل المواطن المصري على أكثر من يوم إجازة متتالٍ يستغلها كيفما يشاء.

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