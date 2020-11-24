إحالة عاطل يتاجر في المواد المخدرة بأوسيم إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، عاطلا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم.وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة فى أوسيم، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش فى البدرشين، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين عن اتجار عنصر إجرامى بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة المركز.عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد كمين للمتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته قطع الحشيش المخدر للاتجار بها، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، كما اعترف بتواصله مع عملائه بواسطة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، والمبلغ المالى من حصيلة ترويج المخدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.