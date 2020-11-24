بريطانيا تكشف عن خطتها المالية لمواجهة كورونا
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:55 م
وكالاتطباعة
تكشف الحكومة البريطانية، غدا الأربعاء، عن خطتها للميزانية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي بمواجهة وباء كوفيد-19 وتمهيد الطريق للإنعاش، متضمنةً إنفاقات بقيمة مليارات الجنيهات لكن ايضًا أولى تدابير التوفير.
ويتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني قبل أيام من نهاية الإغلاق المقررة في 2 ديسمبر في إنجلترا والمفروض لشهر بهدف احتواء الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.
ويأتي الإعلان فيما يعطي السباق على اللقاحات بارقة أمل بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم وفي المملكة المتحدة خصوصًا، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص.
ويتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني قبل أيام من نهاية الإغلاق المقررة في 2 ديسمبر في إنجلترا والمفروض لشهر بهدف احتواء الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.
ويأتي الإعلان فيما يعطي السباق على اللقاحات بارقة أمل بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم وفي المملكة المتحدة خصوصًا، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص.