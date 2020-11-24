بريطانيا تكشف عن خطتها المالية لمواجهة كورونا

تكشف الحكومة البريطانية، غدا الأربعاء، عن خطتها للميزانية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي بمواجهة وباء كوفيد-19 وتمهيد الطريق للإنعاش، متضمنةً إنفاقات بقيمة مليارات الجنيهات لكن ايضًا أولى تدابير التوفير.ويتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني قبل أيام من نهاية الإغلاق المقررة في 2 ديسمبر في إنجلترا والمفروض لشهر بهدف احتواء الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.ويأتي الإعلان فيما يعطي السباق على اللقاحات بارقة أمل بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم وفي المملكة المتحدة خصوصًا، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص.