أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020

يكشف «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، والتي تشمل «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».وأعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، استقرار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020 في مصر، لليوم الرابع على التوالي، في الشركات الكبرى مثل (الوادي - القاهرة - الوطنية)، حيث تتراوح أسعار الكتاكيت البيضاء بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات.وأضاف التقرير اليومي من "الدستور" أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020:1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، حيث تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، والتى تتراوح بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، ما بين 9 إلى 11 جنيهًا للفرخ.وتستمر عمليات البحث على محركات "جوجل" من قبل المواطنين عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020، وغير ذلك أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي في الأسواق، وتعتبر الدواجن من الوجبات الغذائية الرئيسية لدى المواطنين، نظرًا إلى أن أسعارهم مناسبة ومتوفر لجميع الفئات وفي متناول الجميع.وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020 في مصر.