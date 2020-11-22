وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية للقاء ولي العهد

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إلى السعودية للقاء المسئولين بالمملكة ضمن جولة له إلى عدد من دول المنطقة.وقال بومبيو في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه وصل الرياض لبحث العديد من القضايا مع ولي العهد محمد بن سلمان على رأسها مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الإيرانية.وأجرى بومبيو أمس زيارة إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بحثا خلالها علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.كما أجرى الوزير الأمريكي زيارة إلى إسرائيل وعقد لقاء ثلاثيا مع وزير خارجية البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى اليوم زيارة إلى قطر.