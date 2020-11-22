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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يهاجم مستشاره الرئاسي بسبب المعتقلين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:00 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا على مستشاره الرئاسي بولنت أرينتش، عقب دعوة الأخير الحكومة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مثل الناشط الحقوقي، عثمان كافالا، وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.

ووجه أردوغان خلال خطابه بالمؤتمر الإقليمي السابع لحزب العدالة والتنمية، الموجه إلى مدن إسبرطة وجوموش خانة، وبوردور، وسينوب، وكاستامونو، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رسالة إلى أرينتش مفادها "أولئك الذين تسببوا في وفاة ياسين بورو، لا يمكن الدفاع عنهم أبدا من قبل الرئيس أو من قبل رفقاء دربه، لا يمكننا أن نكون المدافعين عن أولئك الذين نظموا احتجاجات جيزي بارك".

وزعم أردوغان أنه خلال الفترة الأخيرة، أصبح هناك من يحاول إشعال فتنة جديدة من خلال التركيز على بعض التصريحات الفردية التي لا ترتبط بالرئاسة أبدا، مستدركا "رغم أننا عملنا معا من وقت لآخر، لكن لا يمكن ربط تصريحاته الشخصية بالرئيس أو حكومتنا أو حزبنا".

يذكر أن الحكومة التركية قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكردستاني، بقتل ياسين بورو بعد أن تعرض للتعذيب في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

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